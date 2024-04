Colonos israelenses matam 2 palestinos na Cisjordânia

ROMA, 16 ABR (ANSA) - Dois homens palestinos de 21 e 30 anos foram mortos a tiros e outros três foram feridos por colonos israelenses em Aqraba, ao sul de Nablus, na Cisjordânia, conforme relatado pelas autoridades locais, citadas pela mídia internacional.

A tensão se intensificou nos últimos dias, depois que um adolescente israelense de 14 anos foi morto em um incidente que Tel Aviv classificou como ataque terrorista.

Os colonos responderam com agressões em várias comunidades palestinas, apesar de pedidos das autoridades israelenses para que não façam justiça com as próprias mãos.