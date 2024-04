Hezbollah reivindica ataque de drones em Israel

ROMA, 16 ABR (ANSA) - O movimento Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (16) a responsabilidade de um ataque com "dois drones armados" do Líbano contra posições israelenses no norte do território liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Em comunicado, o grupo indicou que seus combatentes realizaram "um ataque aéreo com drones suicidas sobre Beit Hillel, atingindo as plataformas de lançamento do 'Domo de ferro' e seu contingente".

De acordo com as autoridades israelenses, três pessoas ficaram feridas na explosão no norte do país.