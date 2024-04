Jogadores participam de projeto para promover 'Made in Italy'

Os jogadores que participaram do projeto intitulado "Champions of Made in Italy" falaram sobre as suas experiências, a diversidade e as belezas da Itália.

"Um grande evento esportivo como a Série A é uma ferramenta extraordinária de 'diplomacia de crescimento' a serviço do país.

Através dos vídeos dos jogadores, nós queremos inspirar paixão pela Itália, promover um know-how e o estilo de vida italiano", destacou o vice-premiê e o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani. (ANSA).

