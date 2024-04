Manifestantes e polícia entram em confronto em Roma

"O que está acontecendo é vergonhoso. O protesto legítimo nunca pode levar à violência e à opressão. A decisão do Senado mostra que a comunidade acadêmica não aceita imposições de uma minoria que quer isolar as universidades italianas do contexto internacional. A pesquisa não é boicotada", disse a ministra da Universidade, Anna Maria Bernini. (ANSA).

