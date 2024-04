Ministro italiano pede que Israel 'não alimente violência'

O ministro destacou que "a Itália é amiga de Israel": "Foi quando sofreu o bárbaro atentado terrorista por parte do Hamas e é neste momento de crescente instabilidade na área. A Itália continuará fornecendo ajudas humanitárias ao povo palestino e favorecendo de todas as formas as condições para o retorno à mesa de negociações". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.