Pavilhão de Israel na Bienal de Arte de Veneza ficará fechado

VENEZA, 16 ABR (ANSA) - O pavilhão de Israel na 60ª Bienal de Arte de Veneza, que acontece entre 20 de abril e 24 de novembro, permanecerá fechado enquanto não houver um cessar-fogo na Faixa de Gaza e os reféns sequestrados pelo Hamas nos atentados terroristas de 7 de outubro não forem libertados.

O anúncio apareceu na manhã desta terça-feira (16) em um cartaz exposto do lado de fora do pavilhão. "Essa é uma escolha de solidariedade com as famílias dos reféns e a grande comunidade de Israel que pede uma mudança", explicou Ruth Patir, curadora do espaço.

"Como artista e educadora, rejeito fortemente o boicote cultural, mas tenho grande dificuldade em apresentar um projeto que fala de vulnerabilidade da vida em um momento em que não há respeito por ela", acrescentou.