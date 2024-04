Putin adverte Irã que escalada pode ser 'catastrófica'

No último fim de semana, o Irã realizou uma série de disparos de mísseis e drones contra Israel, ação que esquentou o clima no Oriente Médio, já bastante abalado pelo conflito dos israelenses com o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Teerã se defendeu ao dizer que o ataque foi feito em "legítima defesa" depois do bombardeio contra o consulado iraniano na Síria, operação que foi atribuída a Israel. (ANSA).

