Técnico da Itália convoca Egonu para Liga das Nações de vôlei

ROMA, 16 ABR (ANSA) - O técnico da seleção italiana feminina de vôlei, Julio Velasco, convocou a jogadora Paola Egonu para os primeiros compromissos válidos pela Liga das Nações.

Com o objetivo de se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris, a Azzurra vai com tudo para a primeira fase da competição em Antália, onde pegará Polônia, Alemanha, Bulgária e Turquia entre os dias 14 e 18 de maio.

Seleção melhor classificada no ranking mundial entre as que ainda não se garantiram nas Olimpíadas, a Itália terá Egonu em seu plantel, bem como Caterina Bosetti, da AGIL, Monica De Gennaro, do Imoco, e Alessia Orro, da Pro Victoria Monza.