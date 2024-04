Vice-governador é suspenso na Itália por suspeita de corrupção

O Ministério Público de Catânia apontou a existência de uma estratégia para garantir a eleição de Rando em 2015, com apoio da máfia, e "neutralizar qualquer forma de oposição política" na cidade, incluindo um "acordo corruptivo com Ronsisvalle, histórico vereador de oposição e que depois passou a apoiar" o prefeito.

Segundo a acusação, Ronsisvalle, dono de uma farmácia em Tremestieri, "com a intervenção de Luca Sammartino, principal referência política do prefeito, teria sido beneficiado com a redução" do número de lojas concorrentes na planta orgânica do município, prometendo, em troca, "apoio eleitoral ao candidato de Sammartino", então deputado regional, nas eleições europeias de 2019.

O vice-governador, também secretário de Agricultura da Sicília, negou qualquer envolvimento em "crimes de máfia ou compra de votos", mas entregou seus cargos ao governador Renato Schifani. "Estou sereno e seguro de que minha total estraneidade aos fatos será comprovada", disse.

Sammartino é um dos principais expoentes da Liga na Sicília, mas Salvini ainda não se pronunciou sobre o caso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.