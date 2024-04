Biden anuncia sanções ao Irã por ataques a Israel

WASHINGTON, 18 ABR (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (18) novas sanções contra o Irã por conta do ataque do último fim de semana a Israel.

Em comunicado da Casa Branca, o mandatário disse que as medidas miram "líderes e entidades ligados ao Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, ao Ministério da Defesa do Irã e ao programa de drones e mísseis do governo iraniano, que permitiram esse ataque descarado".

"Assim como discuti com os meus colegas líderes do G7 na manhã seguinte ao ataque, estamos empenhados em agir coletivamente para aumentar a pressão econômica sobre o Irã. E os nossos aliados e parceiros emitiram ou emitirão sanções e medidas adicionais para restringir os programas militares desestabilizadores do Irã", acrescentou Biden.