Itália apresenta mascote do pavilhão na Expo 2025 em Osaka

A boneca em estilo "kawaii" tem longos cabelos pretos e usa vestes em estilo japonês, mas estampadas com a bandeira da Itália. O emblema da República Italiana é referenciado em uma estrela no olhar e em um ramo de oliveira do lado esquerdo dos cabelos, representando o desejo de paz e irmandade mundial.

Do lado direito, um ramo de carvalho simboliza a força e a dignidade do povo italiano. As duas plantas estão entre as mais típicas e simbólicas do "Belpaese".

Acima da cabeça, uma sequência de torres traz a representação visual do conceito de "fanciulla turrita" (mulher adornada com torres), tradicionalmente usada para se referir à Itália de maneira "personificada".

"Simone encarna perfeitamente o espírito do pavilhão e os valores que queremos transmitir: a nossa expertise e a nossa capacidade de reler, em uma estética cativante e única, as influências globais", acrescentou Vattani. (ANSA).

