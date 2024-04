Itália diz considerar represália de Israel contra Irã 'provável'

CAPRI, 18 ABR (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quinta-feira (18) que considera provável uma represália de Israel ao ataque do Irã no último sábado (13).

A declaração foi dada durante a reunião dos chanceleres do G7, em Capri.

"O nosso apelo é sempre à prudência e à desescalada, e no documento [final da reunião] haverá um apelo a todas as partes no Oriente Médio à prudência. Esperamos que a resposta de Israel ao ataque iraniano, que provavelmente ocorrerá, seja focada e não seja uma resposta que provoque uma escalada", disse Tajani.