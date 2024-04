Ato de Bolsonaro em Copacabana ocorrerá neste domingo

O ato ocorrerá pouco tempo depois da explosão da briga do bilionário Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A polêmica poderá servir como combustível para animar os apoiadores de Bolsonaro.

A última grande manifestação convocada pelo ex-presidente foi na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. No entanto, o clima do evento no Rio de Janeiro será diferente, pois no mês retrasado, Bolsonaro havia acabado de prestar depoimento na investigação de uma suposta tentativa de golpe.

O ex-chefe de Estado não estará sozinho durante a manifestação, já que os governadores Claudio Castro (PL-RJ), Jorginho Mello (PL-SC), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e outros nove senadores marcarão presença, segundo os organizadores.

Ao que tudo indica, dois trios elétrico serão usados para realizar o ato, sendo que um deles tem capacidade para 70 pessoas. O ato está agendado para começar às 10h. (ANSA).

