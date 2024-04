Bolsonaro pede salva de palmas para Musk em ato no RJ

Musk declarou que não iria cumprir as decisões e liberaria o conteúdo bloqueado.

Os recentes ataques de Musk ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incendiaram os bolsonaristas.

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que participou do ato pró-Bolsonaro no RJ, chegou a fazer parte de seu discurso em inglês pelo fato de Musk "estar olhando" a manifestação.

Ao contrário de Silas Malafaia, que foi o organizador do evento e afirmou que Moraes "é uma ameaça à democracia", Bolsonaro optou em não mencionar o magistrado, mas recordou da facada que levou em 2018 e da campanha da eleição retrasada.

"O sistema não gostou dos nossos quatro anos e começou a trabalhar contra a liberdade de expressão", comentou.

O ex-chefe de Estado defendeu a anistia para as pessoas envolvidas no 8 de janeiro e acusou o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de estar ao lado do Irã e do grupo fundamentalista islâmico Hamas.