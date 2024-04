Casos de sarampo na Europa aumentaram 60 vezes em 2023

ROMA, 22 ABR (ANSA) - Os casos de sarampo dispararam 60 vezes em 2023 na Europa, tendo em vista que quase 2 milhões de crianças não foram vacinadas nos últimos três anos.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22) em comunicado conjunto da Comissão Europeia, Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ocasião da Semana Europeia da Imunização, que ocorre entre 21 e 27 de abril "Nos últimos três anos, mais de 1,8 milhão de crianças na região europeia da OMS não puderam ser vacinadas contra o sarampo. A consequência disto é um aumento de 60 vezes no número de casos da doença em 2023 em comparação com 2022", diz o texto.

As três instituições internacionais destacam ainda que a "determinação em garantir os benefícios da vacinação a todos, em todos os lados, não deve vacilar".