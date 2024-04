Chefe da inteligência militar de Israel renuncia

ROMA, 22 ABR (ANSA) - Aharon Haliva, major-general no comando da inteligência militar de Israel em 7 de outubro, renunciou ao cargo devido ao fracasso das forças armadas em evitar os atentados terroristas do Hamas no sul do país.

Os ataques deixaram cerca de 1,2 mil mortos e desencadearam uma guerra contra o grupo fundamentalista islâmico na Faixa de Gaza, onde o número de vítimas já passa de 34,1 mil.

Haliva já havia indicado que se demitiria após o fim da guerra, e agora deve continuar na função somente até a designação de um substituto.