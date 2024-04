'Em meio a guerras, beleza salvará o mundo', diz Bocelli

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - O tenor italiano Andrea Bocelli chega ao Brasil em maio para cinco shows da turnê em celebração pelos seus 30 anos de carreira e aproveitou para enviar uma mensagem de paz para um mundo marcado por guerras, como as da Ucrânia e do Oriente Médio.

Em entrevista à ANSA, o artista reforçou que "a beleza salvará o mundo", enfatizando que "cada um de nós tem o encargo e a honra de fazer a sua parte, desfrutar da beleza e transmitir valores positivos".

"Com tantas guerras em andamento e tanto sofrimento no mundo, acredito que seja ainda mais importante, necessário e urgente celebrar a força da vida e do amor", destacou Bocelli, sem se referir a nenhum conflito em específico.