Europa é continente que se esquenta mais rápido, diz estudo

O estudo também aponta que as geleiras dos Alpes perderam 10% do volume no biênio 2022-23, enquanto a extensão do gelo marinho no Ártico europeu permaneceu abaixo da média durante a maior parte do ano passado.

O único aspecto positivo do relatório diz respeito à produção de energia renovável no continente, com o índice recorde de 43% do total em 2023, contra 36% de 2022. Com isso, a Europa já acumula dois anos seguidos com as fontes limpas à frente dos combustíveis fósseis. (ANSA).

