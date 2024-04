Inter vence Milan e conquista Campeonato Italiano pela 20ª vez

A maior campeã do país segue sendo a Juventus, com 36 conquistas.

O título desta temporada ainda representa para a Inter a conquista da "segunda estrela": na cultura do futebol italiano, a cada dez títulos do principal campeonato do país os clubes podem ostentar uma estrela em seus escudos.

A Internazionale de 2023/2024 é apenas a sexta equipe em toda a história do Campeonato Italiano a confirmar o título com cinco rodadas de antecedência.

O recorde é compartilhado com o Torino da temporada 1947/1948; com a Fiorentina da temporada 1955/1956; com a própria Internazionale da temporada 2006/2007; com a Juventus da temporada 2018/2019; e com o Napoli da temporada 2022/2023.

A Inter ainda pode ser a segunda equipe na história a ultrapassar a marca de 100 pontos nos 38 jogos do torneio nacional. Se vencer os cinco jogos restantes, terminará o campeonato com 101 pontos, apenas um abaixo do recorde de 102 pontos registrado pela Juventus na temporada 2013/2014.

O próximo jogo dos nerazzurri será neste sábado (27), às 10h (horário de Brasília) contra o Torino no estádio de San Siro.