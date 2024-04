Itália e Finlândia se unem contra instrumentalização de migração

"Nós somos favoráveis a permanecer com uma presença consistente em toda a África subsaariana, é uma região que não pode ser entregue a influências chinesas, russas ou iranianas, estamos presentes com nossos militares, e para eles não há nenhum risco", acrescentou.

"Nós fortalecemos nossa presença abrindo uma embaixada na Mauritânia, onde irei visitar até o final do ano. Através do Níger passam os traficantes de seres humanos, que são os mesmos que traficam drogas e armas. Nós queremos parar os traficantes de seres humanos e impedir que outros interessados empurrem os migrantes para a Europa." O documento diz que "o uso da migração como instrumento híbrido de influência visa a erosão das capacidades nacionais, da segurança, da confiança e à alteração do processo decisório dos governos-alvo, da União Europeia e da Otan como um todo".

"No âmbito de uma abordagem europeia comum, a Itália e a Finlândia desejam promover uma ação da UE para combater o tráfico de migrantes e a instrumentalização da migração".

O documento prossegue: "A UE e a Otan deveriam desenvolver ainda mais seus meios de resposta às ameaças híbridas, levando em consideração o panorama das ameaças em rápida evolução".

"Sobre a migração, é essencial concluir parcerias estratégicas entre a UE e países terceiros: o memorando com a Tunísia fornece um bom modelo e enfatizamos a importância de garantir sua plena implementação." Itália e Finlândia também reafirmaram "a necessidade de reforçar ainda mais as atividades da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) e da Europol (Agência da União Europeia para a Cooperação Policial) na luta contra a migração irregular e o tráfico de migrantes, implementando eficazmente em países terceiros de acordo com o conceito de toda a cadeia". (ANSA).