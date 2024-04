Itália elege esgrimista e saltador como porta-bandeiras em Paris

ROMA, 22 ABR (ANSA) - A esgrimista Arianna Errigo e o saltador Gianmarco Tamberi serão os porta-bandeiras da Itália na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 26 de julho.

A escolha dos dois atletas foi anunciada nesta segunda-feira (22) pelo presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò.

Com 35 anos, Errigo é uma das maiores esgrimistas da história da Itália e conta com três medalhas em Olimpíadas: ouro no florete por equipes e prata no florete individual em Londres 2012 e bronze no florete por equipes em Tóquio 2020.