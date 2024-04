Itália registra maior déficit fiscal da União Europeia

Já a dívida pública do país chegou a 137,3% do PIB no ano passado, contra 140,5% de 2022.

"É absolutamente inaceitável que a Itália registre um déficit de 7,4% do PIB. É um claro sintoma do fracasso da política econômica do governo Meloni", criticou o deputado de oposição Angelo Bonelli, da Aliança Verdes e Esquerda. (ANSA).

