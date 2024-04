Italianos deixaram 'marca forte' no Brasil, diz Andrea Bocelli

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Famoso como uma das vozes mais potentes da Itália, o tenor Andrea Bocelli comemora 30 anos de uma carreira de sucesso em 2024 e chega ao Brasil em maio para cinco shows, em meio às celebrações pelos 150 anos da imigração italiana no maior país da América Latina.

Em entrevista exclusiva à ANSA, o tenor revelou que está "particularmente feliz" com essa coincidência, principalmente porque "os italianos deixaram uma marca forte nesta grande terra, berço de muitas tradições diferentes". Os 150 anos da imigração italiana celebram a chegada do navio La Sofia a Vitória, no Espírito Santo, em 21 de fevereiro de 1874, que deu início ao maior movimento migratório internacional da história do país latino-americano.

"É uma comunidade impressionante, em números e peso cultural, que soube testemunhar e difundir o espírito italiano no continente latino - e no Brasil -, no seu sentido mais nobre", afirmou Bocelli, enfatizando que os italianos representam "uma presença importante, feita de valores saudáveis e de muito trabalho".