Julgamento criminal de Trump entra em fase de depoimentos

NOVA YORK, 22 ABR (ANSA) - Após uma semana de preparação e formação do júri, começou nesta segunda-feira (22) o julgamento do ex-presidente americano Donald Trump no caso criminal em que é acusado de ter ocultado um pagamento para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. Este é o primeiro processo criminal contra um ex-presidente do país.

Em suas declarações iniciais, o promotor Matthew Colangelo afirmou: "Este caso diz respeito a uma organização criminosa. O imputado, Donald Trump, orquestrou um plano para manipular as eleições de 2016. Depois, escondeu mentindo repetidamente em seus documentos empresariais em Nova York".

Segundo ele, a conspiração começou poucos meses depois que Trump anunciou sua candidatura, em 2015, em um encontro entre ele, seu então advogado Michael Cohen e o editor do tablóide National Enquirer David Pecker.