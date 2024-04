Polônia diz que está 'pronta' para receber armas nucleares

VARSÓVIA, 22 ABR (ANSA) - O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou nesta segunda-feira (22) que o país está "pronto" para acolher armas nucleares em seu território.

O chefe de Estado mencionou a prontidão da nação para abrigar o perigoso e poderoso tipo de armamento em uma entrevista ao popular jornal Fakt.

"Caso os nossos aliados decidirem implantar armas nucleares no nosso território, no âmbito da distribuição nuclear para reforçar a segurança do flanco leste da Otan, estaremos preparados", assegurou o mandatário.