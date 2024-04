Referendo no Equador aprova endurecimento na segurança pública

QUITO, 22 ABR (ANSA) - Milhares de cidadãos equatorianos apoiaram as novas medidas de segurança propostas pelo presidente Daniel Noboa no referendo e consulta popular realizados no último domingo (21).

De acordo com a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Diana Atamant, uma grande maioria dos eleitores votou a favor da extradição de pessoas ligadas ao crime organizado.

O "sim" venceu com 65% dos votos em nove das 11 questões colocadas - cinco das quais pretendiam alterar a Constituição-, como as ligadas ao domínio da segurança, o papel das forças armadas na luta contra o crime organizado, o aumento das penas para crimes graves.