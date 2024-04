San Marino homenageará Senna com série de eventos

Senna, tricampeão mundial da categoria, será recordado em um monólogo no Teatro Titano. Além disso, as Três Torres de San Marino, principal ponto turístico do país, serão iluminadas com as cores da bandeira brasileira e imagens do icônico capacete do ex-piloto.

O país europeu também sediará uma maratona com três percursos de diferentes distâncias que será aberta para todos.

O acidente fatal de Senna no GP de San Marino de F1 ocorreu em 1º de maio de 1994, um dia depois da colisão que matou Ratzenberger. (ANSA).

