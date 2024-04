Celebrações por título da Inter reúnem milhares em Milão

Alguns deles apareceram na fachada de um dos prédios com vista para a praça e cantaram com um megafone junto com os torcedores presentes.

O que também não faltou foram provocações ao Milan, tanto que um grande caixão com as cores vermelha e preta foi exibido pelos fãs nerazzurri no meio da festa.

A chegada e saída dos torcedores da Internazionale nos principais pontos de Milão ocorreram sem maiores problemas, de acordo com a polícia, que estimou a presença de quase 20 mil pessoas.

O prédio que sedia os escritórios da Inter amanheceu com duas grandes bandeiras: uma delas tem o Scudetto e o número 20, enquanto a outra possui o escudo do clube acompanhado por duas estrelas e a palavra "campeões".

As comemorações não vão parar por aí, pois um desfile dos jogadores em um ônibus aberto pelas ruas de Milão acontecerá no próximo domingo (28).

O título da Internazionale foi conquistado com cinco rodadas de antecipação e depois de uma vitória por 2 a 1 sobre o Milan, no San Siro. O 20º Scudetto fez o time azul e preto ultrapassar o maior rival no número de conquistas. (ANSA).