TikTok Lite suspende função de recompensas após inquérito da UE

BRUXELAS, 24 ABR (ANSA) - A plataforma digital de vídeos TikTok anunciou nesta quarta-feira (24) a suspensão de seu programa de recompensas no aplicativo Lite, versão utilizada na França e Espanha que foi alvo de uma investigação lançada pela União Europeia (UE) por risco de causar "vício" em usuários, especialmente adolescentes.

"Suspenderemos voluntariamente as funções de recompensas no TikTok Lite enquanto abordamos as preocupações que [os reguladores] levantaram", escreveu a empresa chinesa na rede X (antigo Twitter).

Segundo o comunicado, "o TikTok sempre busca se envolver de forma construtiva com a Comissão e outros reguladores".