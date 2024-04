Blinken alerta que EUA e China precisam gerir suas diferenças

Blinken também defendeu que o presidente Joe Biden está empenhado em estabelecer um diálogo "direto e sustentado" entre as duas maiores economias do mundo, após anos de tensão crescente.

"Acho importante destacar o valor e, na verdade, a necessidade do envolvimento direto, de falar uns com os outros; destacar as nossas diferenças, que são reais, e tentar superá-las", comentou.

Chen, por sua vez, afirmou que Washington e Pequim devem escolher entre "confronto ou cooperação". O chinês, contudo, alertou que a decisão "afeta o bem-estar de ambos os povos e o futuro da humanidade".

A última paragem do tour de Blinken pela China será em Pequim e vai se reunir com altos funcionários da nação, como seu homólogo Wang Yi. Ainda não há informações se o norte-americano vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. (ANSA).

