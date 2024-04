Israel posiciona tanques na fronteira com Rafah

ROMA, 26 ABR (ANSA) - As Forças de Defesas Israelenses (FDI) informaram o governo do país judeu que concluíram os preparativos para a operação em Rafah. A escolha da data para a incursão dependerá do gabinete de guerra.

Na cidade mais ao sul da Faixa de Gaza permanecem membros do Hamas e Israel acredita que muitos dos reféns restantes da organização estão detidos lá.

A comunidade internacional teme a incursão devido ao alto número de deslocados que se concentraram na região desde a intensificação do conflito.