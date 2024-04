Itália e UE discutem acordo entre Lufthansa e ITA Airways

BRUXELAS, 25 ABR (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, e a vice-presidente do Poder Executivo da União Europeia, Margrethe Vestager, se reuniram nesta quinta-feira (25) em Bruxelas para discutir a fusão entre as companhias aéreas ITA Airways e Lufthansa.

No último dia 15 de abril as duas companhias apresentaram novas garantias à operação, com compromissos para minimizar efeitos à concorrência após a compra de 41% da companhia aérea italiana pelo grupo alemão.

A operação está sob análise da Comissão Europeia, que teria até 6 de junho para divulgar uma decisão final, mas é provável que haja um adiamento para a segunda metade do mês.