Suprema Corte dos EUA começa a analisar imunidade de Trump

WASHINGTON, 25 ABR (ANSA) - A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a avaliar nesta quinta-feira (25) o processo em que o ex-presidente Donald Trump pede imunidade no caso da tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020, quando perdeu o cargo para Joe Biden, e as medidas que culminaram no ataque ao Capitólio em 2021.

Os nove ministros ouviram os primeiros argumentos das partes, mas a conclusão está prevista apenas para junho.

O procurador especial Jack Smith argumentou que "ninguém está acima da lei" e disse que, se um presidente fosse totalmente imune, poderia até mesmo ordenar o assassinato de um oponente político sem ser processado.