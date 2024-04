Casos de sarampo aumentam e geram alerta na Itália

ROMA, 26 ABR (ANSA) - O aumento nos números dos casos de sarampo na Itália são "preocupantes", assim como os de coqueluche, alertou nesta sexta-feira (26) a Sociedade Italiana de Medicina Geral (Simg).

Em comunicado, a instituição lançou um apelo para "recomendar fortemente as medidas relevantes e vacinas não só para as crianças, para as quais há marcação no calendário vacinal, mas também para os adultos que não estão abrangidos ou que necessitam de reforço".

Por ocasião da Semana Europeia da Imunização, o presidente da Simg, Alessandro Rossi, destacou que o "reforço contra o sarampo é indicado para profissionais de saúde, para pacientes frágeis, para mulheres que planejam uma gravidez".