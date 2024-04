Lula expressa solidariedade a premiê da Espanha

Lula é aliado de Sánchez, com quem se reuniu no mês passado, no Palácio do Planalto. Na última terça (23), o petista defendeu inclusive a criação de uma articulação com o premiê da Espanha e o presidente da França, Emmanuel Macron, para enfrentar o "crescimento da extrema direita a nível internacional". (ANSA).

