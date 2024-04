UE intensifica assistência humanitária para palestinos

O apoio visa aumentar a assistência alimentar, nutricional, de saúde, água, saneamento e abrigo e eleva o apoio humanitário total da UE a 193 milhões de euros para os palestinos em Gaza e em toda a região em 2024.

Além disso, a operação de transporte aéreo humanitário da UE para ajudar a população de Gaza continuará a levar abastecimentos vitais fornecidos por organizações humanitárias parcerias e Estados-membros do bloco. O último voo entregará suprimentos de emergência hoje e outros dois estão programados para a primeira semana de maio.

Recentemente, a União Europeia financiou dois comboios com mais de 130 toneladas de bens de primeira necessidade, saúde, água e produtos de higiene doados pela Irlanda e por parceiros humanitários. Os itens, que partem de Dubai, são transportados para Gaza em coordenação com o Global Logistics Cluster através da Jordânia.

Segundo a nota, a Comissão Europeia monitora constantemente a situação dos palestinos na Faixa de Gaza e está pronta a prestar mais assistência, caso seja necessário.

Nas últimas semanas, o Conselho de Segurança da ONU apelou a Israel para fazer "mais" ante a ameaça de "fome iminente" no território palestino e manifestou "profunda preocupação com o custo humano do conflito e a situação humanitária catastrófica, além de pedir "a eliminação imediata de todos os obstáculos à entrega de ajuda humanitária" à população civil. (ANSA).