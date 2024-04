Brasil: Governistas vão aos EUA discutir defesa da democracia

Congressistas como a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmam que Musk, dono do X (antigo Twitter) participaria dessas articulações da extrema direita.

O também dono da Tesla e SpaceX foi elogiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um ato realizado no Rio de Janeiro e pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL) na semana passada na Hungria, no âmbito da cúpula da Conferência da Ação Política Conservadora (Cpac).

Outro dos objetivos dos governistas na visita ao Congresso americano é aprofundar o intercâmbio com parlamentares para trocar experiências após os ataques antidemocráticos ocorridos em 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio e em 8 de janeiro no Brasil, ainda segundo a assessoria do senador.

Um dos congressistas que deve receber a comitiva brasileira Jamie Raskin, do Partido Democrata, membro do comitê que apurou a invasão do Capitólio. (ANSA).

