Cidade determina retirada de estátua de Daniel Alves

(ANSA) - BRASILIA, 29 APR - A prefeitura de Juazeiro, no interior da Bahia, ordenou nesta segunda-feira (29) a remoção de uma estátua em homenagem ao ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha.

O monumento, que estava localizado na Orla II da cidade, tinha sido vandalizado em setembro do ano passado com fitas adesivas e uma sacola de lixo.

Já em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, cerca de 60 pessoas se manifestaram ao lado da obra com cartazes com frases como "Daniel Alves estuprador" e "Parem de nos matar".