Éderson afirma que técnico da Atalanta é uma pessoa 'difícil'

BERGAMO, 29 ABR (ANSA) - O meio-campista brasileiro Éderson, da Atalanta, comentou que o técnico Gian Piero Gasperini é uma pessoa "difícil" de lidar, mas destacou que o italiano sabe elevar o nível dos jogadores.

Apesar do jeito complicado do treinador bergamasco, o ex-atleta de Cruzeiro e Corinthians destacou que Gasperini é um profissional que "empurra" seus comandados para frente, principalmente no quesito mental.

"Gasperini é uma pessoa difícil de trabalhar, mas no final ele eleva o nível dos jogadores para focar muito na força mental. Ele é um treinador que mira em você, te empurra e diz: 'força mental antes de tudo'", afirmou o meio-campista em entrevista ao "Cronache di Spogliatoio".