Embarcação italiana abate drone houthi no Mar Vermelho

O Ministério da Defesa da Itália informou que ataques complexos com mísseis e drones já haviam ocorrido no início do dia, mas foram evitados graças às manobras evasivas realizadas pelo navio mercante sob indicação do comando da fragata Fasan: "Um míssil explodiu na água perto do navio escoltado, causando apenas danos superficiais leves". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.