Federação investigará jogador da Inter por faixa provocativa

MILÃO, 29 ABR (ANSA) - A Federação Italiana de Futebol (Figc) abriu uma investigação contra o jogador Denzel Dumfries, da Internazionale, que provocou Theo Hernández, do Milan, durante as celebrações do 20º Scudetto dos nerazzurri.

O atleta holandês exibiu uma faixa que mostrava uma montagem de uma famosa foto do jogo Grand Theft Auto V (GTA V). Na arte, Dumfries é retratado levando o lateral-esquerdo francês, que estava no corpo de um cachorro, para passear em uma coleira.

Após a repercussão do episódio, Dumfries se desculpou pela atitude, mas deverá ser multado pelas autoridades esportivas da Itália.