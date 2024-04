Itália exige que Rússia revogue estatização de empresa

ROMA, 29 ABR (ANSA) - O governo da Itália cobrou nesta segunda-feira (29) que a Rússia revogue a decisão de estatizar temporariamente a gestão da subsidiária local de uma empresa italiana de aquecedores, a Ariston.

O embaixador de Moscou em Roma, Alexei Paramonov, compareceu na sede do Ministério das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos sobre a medida, anunciada na última sexta-feira (26).

Durante a reunião, o secretário-geral da pasta, Riccardo Guariglia, "expressou o forte descontentamento do governo italiano" e pediu que a Rússia "retire as medidas adotadas contra legítimas atividades econômicas de empresas estrangeiras no país".