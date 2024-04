Marina elogia 'sinergia' entre G7 e G20 sobre biocombustíveis

SÃO PAULO, 29 ABR (ANSA) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, elogiou a "sinergia" do G7 e do G20, que são comandados em 2024 por Itália e Brasil, respectivamente.

A declaração foi dada durante um fórum sobre biocombustíveis em Turim, no último domingo (28), à margem da reunião de ministros do Clima e da Energia do grupo de sete potências, que acontece até terça (30) em Venaria Reale.

"É muito positivo ver a sinergia do G7, sob a presidência da Itália, e o G20, sob a liderança do Brasil, com este debate sobre biocombustíveis. Trata-se de agenda fundamental para acelerar a transição energética com a urgência que a crise climática requer", afirmou Marina no fórum.