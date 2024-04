Negociação no Oriente Médio atingiu ponto de virada, diz Itália

ROMA, 29 ABR (ANSA) - O vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta segunda-feira (29) que "muitos sinais indicam que a negociação indireta entre Israel e Hamas podem estar em um ponto de virada".

Tajani cumpre agenda na Arábia Saudita e participa de uma série de encontros sobre a crise no Oriente Médio.

"O movimento islâmico recebeu uma proposta de mediação que, se for aceita, permitiria abaixar o tom do conflito militar com a liberação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos simultaneamente", acrescentou.