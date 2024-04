Prefeito exibe bandeira da Inter em resposta a padre fã da Juve

ROMA, 29 ABR (ANSA) - A rivalidade entre Internazionale e Juventus chegou até Solesino, na região do Vêneto, onde o prefeito e o padre da cidade italiana iniciaram uma grande disputa.

Elvy Bentani, prefeito do município e torcedor do clube nerazzurro, estendeu uma bandeira interista na fachada do prédio da prefeitura para celebrar a conquista do 20º Scudetto e "cutucar" o padre da igreja local, que é fã da Velha Senhora.

O ato do político, contudo, incomodou dom Marino Ruggero, pároco de Solesino, que havia exibido uma faixa dos bianconeri no lado de fora da igreja quando o clube de Turim ainda lutava pelo Scudetto.