Presidente da China fará tour pela Europa em maio

Este será o primeiro tour do presidente da China pela Europa depois da pandemia de Covid-19 e também incluirá passagens pela Sérvia, entre 7 e 8 de maio, e Hungria, sua última escala de 8 a 10.

Em Belgrado, em particular, a visita do líder chinês ocorrerá devido ao 25º aniversários do ataque a bombas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que atingiu a embaixada chinesa causando três mortos.

A viagem de Xi à França, Sérvia e Hungria "é vital para os laços e impulsionará as relações China-UE", afirmou o porta-voz Lin Jian. (ANSA).

