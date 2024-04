Secretário-geral da Otan visita Kiev e promete mais ajuda

MOSCOU, 29 ABR (ANSA) - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, cumpriu agenda em Kiev nesta segunda-feira (29) e prometeu reforçar as ajudas ao país em meio à guerra com a Rússia.

"Sérios atrasos nos envios levaram a sérias consequências.

Mas não é tarde demais para que a Ucrânia vença, um apoio maior está chegando. Os aliados escutaram seu apelo", disse ele, dirigindo-se ao presidente Volodymyr Zelensky em uma coletiva de imprensa.