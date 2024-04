UE dá aval definitivo a novo pacto com regras fiscais

BRUXELAS, 29 ABR (ANSA) - Os Estados-membros da União Europeia aprovaram nesta segunda-feira (29) o novo Pacto de Estabilidade que reúne as regras de governança financeira e fiscal do bloco.

O texto já havia recebido o aval do Parlamento da UE em 23 de abril e agora ganhou a chancela definitiva do Conselho da União Europeia, que reúne representantes dos países-membros em nível ministerial.

Com isso, o novo Pacto de Estabilidade entra em vigor. O texto anterior havia sido suspenso na pandemia de Covid-19 e reativado no começo de 2024, mas diversos países cobravam diretrizes mais flexíveis para as normas fiscais comunitárias.