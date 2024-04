Alunos pró-Palestina ocupam prédio da Universidade de Columbia

Em nota nas redes sociais, a organização Estudantes da Columbia pela Justiça na Palestina divulgou que a escalada nas tensões representa "a próxima geração dos movimentos estudantis de 1968, 1985 e 1992, que a Columbia outrora reprimiu e que hoje celebra".

Hoje cedo, a universidade chegou a anunciar a suspensão dos alunos que se recusaram a deixar o campus até o prazo final imposto pela administração do local, que seria às 14h de ontem.

Na sequência, a instituição fechou todas as suas entradas, exceto o portão da rua 116 na Avenida Amsterdã, e afirmou ainda que limitará o acesso ao bairro Morningside Heights apenas aos alunos que moram nos sete dormitórios do campus e aos funcionários que prestam serviços essenciais.

O grupo de manifestantes ocupou o Hamilton Hall, um importante edifício acadêmico já ocupado durante os protestos estudantis de 1968 contra a guerra do Vietnã. Além disso, o prédio também ganhou destaque na década de 1980, quando foi novamente alvo de protestos pelo movimento de desinvestimento do Apartheid na África do Sul.

Desde o início das mobilizações pelo fim da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza, estudantes têm feito atos pró-Palestina. A organização Estudantes da Columbia pela Justiça na Palestina acusa inclusive a universidade de ser "cúmplice" do "genocídio em Gaza". (ANSA).