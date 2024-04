Cinque Terre podem proibir lojas de kebab e sex shops

O texto permitirá que a região e as cidades adotem "medidas de tutela e de determinados tipos de lojas de bairro e lojas artesanais tipificadas a partir de um perfil histórico-cultural ou comercial, em acordo com as associações comerciais", com o objetivo de defender o "comércio de qualidade".

"Hoje já é possível estipular entendimentos para proteger o decoro estrutural e estético das atividades em áreas de prestígio, mas apenas para fins de ordem pública ou para proteger aspectos arquitetônicos e paisagísticos", explicou o secretário regional de Comércio, Alessio Piana.

Quem desenvolver atividades econômicas proibidas estará sujeito a uma sanção administrativa de entre 2,5 mil e 15 mil euros (R$ 13,8 mil e R$ 83 mil) e ao fechamento imediato do estabelecimento. (ANSA).

